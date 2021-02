Il Carnevale maceratese cambia Niente sfilata | la gara delle maschere trasloca sul web

(Di lunedì 1 febbraio 2021) MACERATA - Anche il tradizionalevittima del Covid . Visto il perdurare della pandemia, e anche in maniera importante, la Pro loco Piediripa ha deciso di cancellare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Carnevale maceratese

Cronache Maceratesi

MACERATA - Anche il tradizionalevittima del Covid . Visto il perdurare della pandemia, e anche in maniera importante, la Pro loco Piediripa ha deciso di cancellare la tradizionale sfilata di carri allegorici, ...La scorsa edizione delQuest'anno ilnon si farà in presenza ma si trasferirà su Whatsapp e sui social. Ad annunciarlo la Pro loco di Piediripa che, visto il perdurare della ...MACERATA - Anche il tradizionale Carnevale maceratese vittima del Covid. Visto il perdurare della pandemia, e anche in maniera importante, la Pro loco Piediripa ha deciso di cancellare ...Il Carnevale maceratese trasloca sui social. Visto il perdurare della pandemia, la Pro Loco di Piediripa ha deciso di cancellare la tradizionale sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e bande ...