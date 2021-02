I ragazzi delle superiori ritornano in classe: volontari e polizia nei punti più affollati (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il centro studi di Udine è decisamente più animato rispetto agli ultimi due mesi, ma nulla a che vedere con le ore di punta degli anni scorsi. Si rivedono i ragazzi delle superiori, zaini portati su ... Leggi su udinetoday (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il centro studi di Udine è decisamente più animato rispetto agli ultimi due mesi, ma nulla a che vedere con le ore di punta degli anni scorsi. Si rivedono i, zaini portati su ...

Ultime Notizie dalla rete : ragazzi delle Azzolina, dove scuola riaperta contagi stabili ma attenzione

"In queste ore si sta completando il rientro a scuola dei ragazzi delle superiori. Il primo ciclo, lo sapete, è sempre rimasto aperto, circa 5 milioni di studentesse e studenti non hanno mai lasciato le loro aule. Le scuole superiori hanno invece ripreso la ...

La duchessa ha ricordato che i genitori devono essere dei 'punti di riferimento per i ragazzi e mostrare loro la versione migliore di noi stessi'. Proprio di recente è emerso che metà delle persone ...

Si torna a scuola in presenza in Calabria. Misure anti-contagio all’ingresso ed in aula

Tutti di nuovo in classe da oggi i circa 8 milioni di studenti italiani, compresi i 2,5 milioni delle superiori anche se con percentuali che vanno dal 50 al 75% in presenza, come prevede l'ultimo Dpcm ...

