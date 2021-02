Golf | Francesco Molinari rientra in top 100 nel ranking mondiale | sempre comandato da Dustin Johnson

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ci ha messo soltanto due tornei,, a riprendersi la prima pagina dell’Official World, noto ai più semplicemente come OWGR, in altre parole la classificadel. Il torinese, nell’aggiornamento odierno della graduatoria, figura al numero 95. Dopo un 2020 che lo ha visto giocare pochissimo, un po’ per il lockdown e un po’ per il trasferimento dall’Inghilterra agli Stati Uniti con tutte le conseguenze logistiche del caso, il vincitore dell’Open Championship 2018 ha iniziato il 2021 con il piede giusto. Già ottavo all’American Express, è riuscito prima a salvarsi quasi in extremis dal taglio al Farmers Insurance Open, per poi collezionare una bella rimonta che lo ha portato fino in decima posizione. Una coppia di risultati, questa, che serviva al ...