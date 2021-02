Esplosione nel supermarket, ladri falliscono furto e scappano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – Tentato furto nella notte al Penny Market di via Poggio Verde 2189 a Roma. Era circa l’1 di notte quando alcune persone hanno fatto esplodere il muro dell’intercapedine dell’attivita’, nel tentativo di forzare la cassa continua che invece e’ rimasta imtegra. Tentativo fallito che ha indotto i ladri ad abbandonare il colpo per darsi alla fuga a bordo di un’auto rossa. Indaga la Polizia di San Paolo. Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – Tentatonella notte al Penny Market di via Poggio Verde 2189 a Roma. Era circa l’1 di notte quando alcune persone hanno fatto esplodere il muro dell’intercapedine dell’attivita’, nel tentativo di forzare la cassa continua che invece e’ rimasta imtegra. Tentativo fallito che ha indotto iad abbandonare il colpo per darsi alla fuga a bordo di un’auto rossa. Indaga la Polizia di San Paolo.

