Cucciolo di capriolo finisce incastrato dopo la corsa in città

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Disavventura a lieto fine per un piccolounaper le vie di Firenze, è rimastotra i tubi di metallo di una recinzione. È stato liberato dagli agenti di polizia e da un veterinario animali animali in difficoltà Raffaello Binelli ? Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2021/02/01/la-lunga--del--per-le-vie-della-citta/dilainLuoghi: Firenze

Ultime Notizie dalla rete : Cucciolo capriolo

Il Friuli

Ilè stato subito soccorso: un agente gli ha tenuto ferme le zampe per impedire che si ... In pochi minuti ilè stato affidato al personale di fauna selvatica per essere rimesso in ...Quanto disposto dalla questura di Vicenza ricalca un altro diniego emesso dalla stessa nel 2018 nei confronti di un giovane che nell'estate 2016 aveva ucciso a calci undia Romano ...Era stato avvistato mentre vagava impaurito tra i viali di circonvallazione e piazza Massimo d'Azeglio. E pochi minuti dopo gli agenti delle volanti sono riusciti a trovarlo, incastrato nella recinzio ...Era stato avvistato mentre vagava impaurito tra i viali di circonvallazione e piazza Massimo d'Azeglio. E pochi minuti dopo gli agenti delle volanti sono riusciti a trovarlo, incastrato nella recinzio ...