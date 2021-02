Crotone, ufficiale Ounas in prestito dal Napoli (Di lunedì 1 febbraio 2021) Adam Ounas è un nuovo giocatore del Crotone. Il laterale offensivo di proprietà del Napoli alla fine ha deciso di accettare l’offerta dei calabresi e fino a giugno sarà in prestito alla corte di Stroppa per aiutare il club rossoblu a raggiungere la salvezza. Tanti i tentennamenti dell’ala destra, che nelle ultime ore non era sembrato convinto di accettare la destinazione, quindi l’inserimento in extremis del Nantes che non è andato a buon fine. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Adamè un nuovo giocatore del. Il laterale offensivo di proprietà delalla fine ha deciso di accettare l’offerta dei calabresi e fino a giugno sarà inalla corte di Stroppa per aiutare il club rossoblu a raggiungere la salvezza. Tanti i tentennamenti dell’ala destra, che nelle ultime ore non era sembrato convinto di accettare la destinazione, quindi l’inserimento in extremis del Nantes che non è andato a buon fine. SportFace.

