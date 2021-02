Coronavirus: Iss, 2,4% letalità a ottobre e 1,5% d'estate contro 6,6% in prima ondata (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute) - La letalità di Covid-19 in Italia nella seconda fase dell'epidemia è del 2,4% a ottobre e dell'1,5% nei mesi estivi, più bassa rispetto al 6,6% della prima fase durante la quale però l'accessibilità rallentata ai test diagnostici e la diversa distribuzione geografica dei casi potrebbero aver fornito un dato distorto. Il calcolo è contenuto in un rapporto dell'Istituto superiore di sanità, appena pubblicato, dove sono presentate anche le stime a livello regionale e in riferimento alle diverse fasi dell'epidemia. Secondo il report, tra i casi confermati diagnosticati fino a ottobre, la percentuale di decessi standardizzata per sesso ed età (il cosiddetto 'Case Fatality Rate' o Cfr) è stata complessivamente del 4,3%, con appunto ampie variazioni nelle diverse fasi dell'epidemia: 6,6% ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute) - Ladi Covid-19 in Italia nella seconda fase dell'epidemia è del 2,4% ae dell'1,5% nei mesi estivi, più bassa rispetto al 6,6% dellafase durante la quale però l'accessibilità rallentata ai test diagnostici e la diversa distribuzione geografica dei casi potrebbero aver fornito un dato distorto. Il calcolo è contenuto in un rapporto dell'Istituto superiore di sanità, appena pubblicato, dove sono presentate anche le stime a livello regionale e in riferimento alle diverse fasi dell'epidemia. Secondo il report, tra i casi confermati diagnosticati fino a, la percentuale di decessi standardizzata per sesso ed età (il cosiddetto 'Case Fatality Rate' o Cfr) è stata complessivamente del 4,3%, con appunto ampie variazioni nelle diverse fasi dell'epidemia: 6,6% ...

