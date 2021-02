Corbo: Gattuso non faccia la vittima (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica è tornato a parlare della situazione in casa Napoli e delle parole di Gattuso di ieri ai microfoni di radio Marte “I fatti sono chiari. Gattuso aveva effettivamente altre offerte l’anno scorso ma ha accettato di guidare il Napoli in questo campionato e quindi non doveva parlare con altri. Deve quindi svolgere il suo lavoro da professionista. Non deve meravigliarsi del fatto che De Laurentiis, dopo la pessima partita di Verona, abbia sondato altri allenatori. L’anno scorso, quando c’era Ancelotti in panchina, lui stesso parlava con De Laurentiis al telefono. Questa è una prassi del mondo del calcio. Se la squadra gioca male il presidente deve trovare possibili alternative. Inutile che ora faccia la vittima: le due situazioni non sono ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonio, giornalista ed editorialista di Repubblica è tornato a parlare della situazione in casa Napoli e delle parole didi ieri ai microfoni di radio Marte “I fatti sono chiari.aveva effettivamente altre offerte l’anno scorso ma ha accettato di guidare il Napoli in questo campionato e quindi non doveva parlare con altri. Deve quindi svolgere il suo lavoro da professionista. Non deve meravigliarsi del fatto che De Laurentiis, dopo la pessima partita di Verona, abbia sondato altri allenatori. L’anno scorso, quando c’era Ancelotti in panchina, lui stesso parlava con De Laurentiis al telefono. Questa è una prassi del mondo del calcio. Se la squadra gioca male il presidente deve trovare possibili alternative. Inutile che orala: le due situazioni non sono ...

