Colpo di Stato in Myanmar , arrestata Aung San Suu Kyi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Colpo di Stato in Myanmar , l'ex Birmania , da parte dell'esercito. L'esercito ha arreStato la leader democraticamente eletta Aung San Suu Kyi e dichiarato di aver preso il controllo del Paese per un ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021)diin, l'ex Birmania , da parte dell'esercito. L'esercito ha arrela leader democraticamente elettaSan Suu Kyi e dichiarato di aver preso il controllo del Paese per un ...

Agenzia_Ansa : Birmania: arrestata capo del governo Aung San Suu Kyi, si teme colpo di stato militare #ANSA - Agenzia_Italia : Colpo di Stato militare in Myanmar: arrestata San Suu Kyi - RaiNews : I militari hanno annunciato l'imposizione di uno stato di emergenza per la durata di un anno. Il potere passa ora n… - fam_cristiana : Il generale Min Aung Hlaing, nuovo uomo forte a #Myanmar dopo il colpo di stato. - oilforbook : RT @ROBZIK: Colpo di stato a #Myanmar. I militari prendono il controllo del paese. Arrestata Aung San Suu Kyi (Premio Nobel per la pace) e… -