Candelora | Luxuria ad Avellino | “Sarà una festa composta e soave”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Siamo stati devastati da questo flagello dalle famiglie all’economia fino alla psicologia”. Così Vladimirche fa tappa in Irpinia in occasione delladella “” in programma domani al Santuario di Montevergine. “Ci proviamo con tutto – ammette – Dai vaccini, alle misure di sicurezza ma soprattutto fino all’intercessione di Mamma Schiavona. Le chiediamo di liberati con la stessa benevolenza con cui salvò nel 1200, secondo la leggenda, due giovani omosessuali di liberarci da questo Coronavirus”. “Non vedo l’ora di tornare alla nostra meravigliosa normalità – dice – Magari con le tamorre, le feste con quella che è ladi Mamma Schiavona. Non saltiamo l’anno, maunae ...

ottopagine : Luxuria: 'Sarà una Candelora composta e soave. Solo pregiere' #Avellino - zazoomblog : Candelora 2021 il Covid non ferma Vladimir Luxuria - #Candelora #Covid #ferma #Vladimir - ottopagine : Candelora, arriva Luxuria. 'Mamma Schiavona salvaci dal Covid' #Mercogliano -

Ultime Notizie dalla rete : Candelora Luxuria

Ottopagine

Avellino .in Irpinia, benvenuta. E' tornata ad Avellino, come ogni anno, la madrina di eccezione della Festa e tradizione che negli anni è stata ribattezzata il Femminiello Pride: Vladimir ...... il programma nel rispetto delle norme anticovid 26 gennaio 2021 Non sarà un'edizione come le altre, ma Vladimirsarà comunque presente all'appuntamento della, storica ..."Siamo stati devastati da questo flagello dalle famiglie all'economia fino alla psicologia". Così Vladimir Luxuria che fa tappa in Irpinia.Wladimir Luxuria prima di salire al Santuario di Montevergine nel giorno della Candelora ha incontrato la stampa per raccontare ...