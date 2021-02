Anche Arcuri nel calderone, la primavera delle primule è rimasta indigesta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nell’occhio del ciclone Anche il commissario Arcuri, un piano vaccinale monco e le primule che non fioriranno: dubbi sul suo operato Domenico Arcuri (Facebook)La politica del Commissario per tutte le stagioni non ha convinto, ed ecco che Domenico Arcuri potrebbe finire nel turbinio della crisi di governo. Definito come l’uomo di Conte, sulla guida straordinaria ormai si sono scatenate tantissime voci e soprattutto tantissime critiche. tra gli ultimi, Anche Marco Cappato. Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni ha infatti rilevato Anche l’incompatibilità di Arcuri con il ruolo che svolge “Arcuri dirige un”azienda che ha investito 80mln di soldi pubblici su un vaccino (Invitalia, ndr). È in palese conflitto di ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nell’occhio del cicloneil commissario, un piano vaccinale monco e leche non fioriranno: dubbi sul suo operato Domenico(Facebook)La politica del Commissario per tutte le stagioni non ha convinto, ed ecco che Domenicopotrebbe finire nel turbinio della crisi di governo. Definito come l’uomo di Conte, sulla guida straordinaria ormai si sono scatenate tantissime voci e soprattutto tantissime critiche. tra gli ultimi,Marco Cappato. Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni ha infatti rilevatol’incompatibilità dicon il ruolo che svolge “dirige un”azienda che ha investito 80mln di soldi pubblici su un vaccino (Invitalia, ndr). È in palese conflitto di ...

