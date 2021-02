Adriana Volpe parla per la prima volta della fine del matrimonio (Di lunedì 1 febbraio 2021) La conduttrice di “Ogni mattina” ha raccontato la rottura con il marito Roberto Parli dopo quattordici anni di matrimonio Per augurare un buon anno, Adriana Volpe aveva postato su Instagram una foto con la figlia e aveva scritto: “Buttiamoci alle spalle questo anno. Ripartiamo dagli affetti, dagli amici veri e da chi ha riposto fiducia in noi. Buon anno grazie per tutti i messaggi di affetto che mi state mandando”. A distanze di settimane, la conduttrice di “Ogni mattina”, programma su Tv8, ha deciso di rompere il silenzio e di parlare della rottura dal marito Roberto Parli. In un’intervista rilasciata al settimanale “Novella 2000”, Adriana Volpe ha parlato del marito descrivendolo come “un uomo che ama follemente la figlia”, volendo evitare ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) La conduttrice di “Ogni mattina” ha raccontato la rottura con il marito Roberto Parli dopo quattordici anni diPer augurare un buon anno,aveva postato su Instagram una foto con la figlia e aveva scritto: “Buttiamoci alle spalle questo anno. Ripartiamo dagli affetti, dagli amici veri e da chi ha riposto fiducia in noi. Buon anno grazie per tutti i messaggi di affetto che mi state mandando”. A distanze di settimane, la conduttrice di “Ogni mattina”, programma su Tv8, ha deciso di rompere il silenzio e direrottura dal marito Roberto Parli. In un’intervista rilasciata al settimanale “Novella 2000”,hato del marito descrivendolo come “un uomo che ama follemente la figlia”, volendo evitare ...

