WTA Melbourne 2 2021: Elisabetta Cocciaretto, gran rimonta contro Lin Zhu. Ora l’appuntamento con Karolina Pliskova (Di domenica 31 gennaio 2021) Per la terza volta in carriera (sul circuito maggiore, escludendo i tornei junior) Elisabetta Cocciaretto rimonta dopo aver perso il primo set 0-6. A subire il recupero è la cinese Lin Zhu, sconfitta dopo 2 ore e 4 minuti con il punteggio di 0-6 6-3 7-5 nel primo turno dello Yarra Valley Classic, noto anche come Melbourne 2 secondo l’originaria divisione dei due WTA 500. Per la marchigiana il prossimo appuntamento è quello di domani notte (o, più probabilmente, prima mattina italiana) contro la ceca Karolina Pliskova, che per ranking è la giocatrice più forte da lei mai affrontata, oltre che la seconda ex numero 1 del mondo. La prima, la tedesca Angelique Kerber, l’affrontò proprio a Melbourne, ma al primo turno degli Australian Open, lo scorso ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Per la terza volta in carriera (sul circuito maggiore, escludendo i tornei junior)dopo aver perso il primo set 0-6. A subire il recupero è la cinese Lin Zhu, sconfitta dopo 2 ore e 4 minuti con il punteggio di 0-6 6-3 7-5 nel primo turno dello Yarra Valley Classic, noto anche come2 secondo l’originaria divisione dei due WTA 500. Per la marchigiana il prossimo appuntamento è quello di domani notte (o, più probabilmente, prima mattina italiana)la ceca, che per ranking è la giocatrice più forte da lei mai affrontata, oltre che la seconda ex numero 1 del mondo. La prima, la tedesca Angelique Kerber, l’affrontò proprio a, ma al primo turno degli Australian Open, lo scorso ...

