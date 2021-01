VIDEO Roma-Hellas Verona 3-1 | highlights e sintesi Primo tempo devastante dei giallorossi

OfficialASRoma : Bentornato, @OfficialEl92! ???? ?? - OfficialASRoma : MANCINIIIIIIIIII! MANCINI! DI TESTA PER L'1-0 DAJE ROMA! #RomaVerona #ASRoma - OfficialASRoma : FORZA ROMA! ?? #RomaVerona - Madligs : RT @_heysestra: Dayane: “Giuliaaaa un aereo per te!” Tommaso: “Ma Jul è tuo fratello Juliano!” Dayane: “Ma nooo!! DA-RO? Da Roma?” HO URLA… - v3rd3acqua : RT @Agenzia_Ansa: Allarme assembramenti. Folla per le vie di Roma, a poche ore dal passaggio in zona gialla - VIDEO #Covid #ANSA https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Roma

di Fabio Belli)VERONA IN STREAMINGE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv diVerona sarà garantita sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che sarà ...si sono registrati diversi assembramenti sabato sera nella zona della movida. Sono state più ... ma sui social sono circolidi giovani in piazza, anche con musica ad alto volume. Per ...Il calcio in Italia ha visto completarsi la prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: nel match delle ore 20.45 la Roma ha superato l'Hellas Verona per 3-1. In gol nel primo tempo ...«Zona gialla non significa scampato pericolo. Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti nelle ultime settimane» dice il ministro ...