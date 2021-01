Un’altra giornata di proteste contro Putin in Russia (Di domenica 31 gennaio 2021) Per il secondo weekend consecutivo migliaia di persone hanno manifestato a sostegno di Alexei Navalny, il più noto oppositore del presidente russo Leggi su ilpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Per il secondo weekend consecutivo migliaia di persone hanno manifestato a sostegno di Alexei Navalny, il più noto oppositore del presidente russo

