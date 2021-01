Serie A | Napoli-Parma 2-0 | Gattuso si prende il quarto posto | i ducali restano penultimi

Leggi su mediagol

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ilritrova il successo dopo la caduta di Verona.Gli azzurri nella gara valida per la 20a giornata diA hanno superato per 2-0 ile in attesa della sfida della Roma contro l'Hellas Verona si piazzano al. The punti importanti per i partenopei che rispondono alle critiche e fortificano la posizione in panchina di mister Rino. A siglare le reti della vittoria ci hanno pensato Elmas con una spettacolare giocata personale nel corso del primo tempo e Politano che a 10 minuti dal termine ha insaccato alle spalle di Sepe con un mancino ravvicinato. Sconfitta pensate per ichefermi al penultimoin classifica con soli 13 punti conquistati.MC sportid="1" ...