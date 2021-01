Sardegna in Arancione, il Tar chiede spiegazioni a Speranza (Di domenica 31 gennaio 2021) Coronavirus in Italia, ricorso della Sardegna sulla zona Arancione: il Tar chiede chiarimenti al Ministero della Salute guidato da Speranza. Il Tar chiede al ministro della Salute Roberto Speranza di spiegare il piazzamento della Sardegna in Zona Arancione, quindi nella fascia intermedia di rischio. I giudici hanno chiesto quindi informazioni aggiuntive utili ad esprimersi sul ricorso presentato dal Presidente della Regione. Roberto SperanzaSardegna in zona Gialla, il Tar chiede chiarimenti al Ministero della Salute Il caso è legato alla decisione del Ministero della salute di posizionare la Sardegna in zona Arancione. La Regione ha deciso di presentare ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021) Coronavirus in Italia, ricorso dellasulla zona: il Tarchiarimenti al Ministero della Salute guidato da. Il Taral ministro della Salute Robertodi spiegare il piazzamento dellain Zona, quindi nella fascia intermedia di rischio. I giudici hanno chiesto quindi informazioni aggiuntive utili ad esprimersi sul ricorso presentato dal Presidente della Regione. Robertoin zona Gialla, il Tarchiarimenti al Ministero della Salute Il caso è legato alla decisione del Ministero della salute di posizionare lain zona. La Regione ha deciso di presentare ...

