Parma che colpo | arriva Zirkzee dal Bayern Monaco | “Voglio crescere e aiutare la squadra”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Praticamente tutto fatto per l'arrivo di Joshuaaldal. Il calciatore olandese di origini congolesi e nigeriane ha, infatti, confermato la trattativa attraverso un'intervista rilasciata a Bild. Il classe 2001, che nella scorsa stagione ha vinto tutto con i campioni tedeschi, sarà uno dei rinforzi a disposizione di mister D'Aversa per puntare alla salvezza dei ducali e, magari, a qualcosa in più.: "Pronto adla"caption id="attachment 1087417" align="alignnone" width="643"(getty images)/caption"C'è voluto un po' di tempo, ma sono felice che ora tutto abbia funzionato", ha dettosulla trattativa tra. ...

ZZiliani : Impossibile schierarsi con uno dei due. #Conte è quello che vuole l’#Inter forte “fuori dal campo” perchè dopo una… - ItaSportPress : Parma che colpo, arrivo Zirkzee dal Bayern Monaco: 'Voglio crescere e aiutare la squadra' - - CampoFattore : #Parma, le cifre dell'affare Zirkzee: prestito con diritto di riscatto a 15 mln di euro. Il giocatore alla Bild: 'C… - Annagiulie : RT @LAVonlus: Macachi Light-up: finalmente anche la nostra voce sulla Gazzetta di Parma, che pubblica il commento della biologa Michela Kua… - NiccoPasta : Joshua #Zirkzee toglie ogni dubbio e parla già da giocatore del #Parma: 'Ci è voluto un po', ma sono felice che ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma che

Stupisce, dobbiamo tornare a ripeterlo, il cammino di Gottiè stato per anni uno storico vice seguendo in particolar modo Roberto Donadoni (e Bologna) e Maurizio Sarri (Chelsea), poi lo è ...Il primo posticipo, quello delle ore 18:00, sarà Napoli; la chiusura della domenica e dell'intera giornata sarà invece dedicata a Roma Verona. Partite intriganti,potrebbero cambiare la ...I parmigiani hanno rispettato le regole, nel corso dell'ultimo fine settimana in zona arancione. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma infatti - ParmaPress24 ...Il Napoli la "vigilia" la passa in famiglia. Nessun ritiro pre-Parma. Koulibaly parla dell’incontro di mercoledì con il presidente: ...