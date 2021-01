Napoli-Parma 2-0: minimo sforzo, ELMASsimo risultato (Di domenica 31 gennaio 2021) Termina la sfida al Maradona tra Napoli e Parma. Gli azzurri portano a casa i tre punti in una partita non poco sofferta contro un Parma mai domo Primo tempo interessante, quello giocato allo stadio Maradona tra il Napoli e il Parma. La squadra di Gattuso affronta i Crociati con la disposizione tattica che tanto bene ha fatto vedere in questi anni e nella partita di Coppa Italia contro lo Spezia: il 4-3-3. Parma che parte subito a mille aggredendo e pressando i padroni di casa a tutto campo, ben due, infatti, i calciatori sanzionati dall’arbitro La Penna; Gagliolo e Pezzella. Partita di studio tra Napoli e Parma che si accende solo al minuto 32, quando Eljif Elmas comincia a brillare in mezzo al campo trovando una serpentina intrigante e ... Leggi su zon (Di domenica 31 gennaio 2021) Termina la sfida al Maradona tra. Gli azzurri portano a casa i tre punti in una partita non poco sofferta contro unmai domo Primo tempo interessante, quello giocato allo stadio Maradona tra ile il. La squadra di Gattuso affronta i Crociati con la disposizione tattica che tanto bene ha fatto vedere in questi anni e nella partita di Coppa Italia contro lo Spezia: il 4-3-3.che parte subito a mille aggredendo e pressando i padroni di casa a tutto campo, ben due, infatti, i calciatori sanzionati dall’arbitro La Penna; Gagliolo e Pezzella. Partita di studio trache si accende solo al minuto 32, quando Eljif Elmas comincia a brillare in mezzo al campo trovando una serpentina intrigante e ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliParma ?? - ZZiliani : #Lozano che anche in una serata grigia del Napoli funge da miccia sempre accesa nella difesa avversaria, ripiega a… - Sport_Fair : #NapoliParma, durissimo attacco di #Gattuso a #DeLaurentiis - Peppearia : RT @TolliVincenzo: Leggo in giro tanti 'tifosi', che sperano in un risultato negativo del #Napoli oggi col #Parma, per far esonerare #Gattu… -