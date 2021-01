Governo, M5s e Pd blindano Conte: ultime consultazioni di Fico (Di domenica 31 gennaio 2021) E' l'ultimo giorno di consultazioni per l'esploratore Roberto Fico , che oggi incontrerà tra gli altri il gruppo degli Europeisti . M5s , Pd e LeU blindano ancora Giuseppe Conte . Fico fa sapere di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 gennaio 2021) E' l'ultimo giorno diper l'esploratore Roberto, che oggi incontrerà tra gli altri il gruppo degli Europeisti . M5s , Pd e LeUancora Giuseppefa sapere di ...

fattoquotidiano : Con il governo dimissionario De Luca non si tiene più: ‘In altri Paesi alcuni ministri M5s non sarebbero neanche pa… - fanpage : Ultim'ora - Alessandro Di Battista minaccia l'addio al M5s. - fattoquotidiano : CRISI DI GOVERNO Pochi minuti dopo le dichiarazioni di Crimi, sono arrivate le dichiarazioni dei parlamentari.… - antoniobi63 : RT @alessiaienco76: #Renzi ha fatto benissimo a far cadere il #Governo; doveva lasciare in mano a 4 sciacalli e scalzacani la gestione del… - Gigliom57 : RT @luigivanti: Certo che stavolta sarebbe propria dura per il M5S spiegare alla propria base il ritorno al Governo con Iv. Con magari mezz… -