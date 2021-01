Disabile multato per aver preso un caffè in un bar al riparo dal freddo, Salvini lo chiama: 'La sanzione la pagherà la Lega' (Di domenica 31 gennaio 2021) PORTO RECANATI - Il leader della Lega Matteo Salvini ha contattato il Disabile multato per aver preso un caffè in un bar, dove era entrato con la carrozzina 'per ripararsi dal freddo'. Lo rende noto ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 31 gennaio 2021) PORTO RECANATI - Il leader dellaMatteoha contattato ilperunin un bar, dove era entrato con la carrozzina 'per ripararsi dal'. Lo rende noto ...

matteosalvinimi : Ma perché non si applica la legge del Buonsenso??? Se verrà confermata la multa a questo signore, gliela pagheremo… - Noiconsalvini : DISABILE MULTATO PER UN CAFFÈ, #SALVINI: «MULTA INGIUSTA, LA PAGHIAMO NOI» - LegaSalvini : DISABILE MULTATO PER UN CAFFÈ, #SALVINI: «PAGHERÀ LA LEGA» - claudio_2022 : “Avevo freddo, ho preso un caffè”: multa di 400 euro per disabile in carrozzina. Annunciato il ricorso. È d'obbligo… - Larsenalea : RT @LeoWh1te_: Multato un disabile (400€) a Porto Recanati perchè stava bevendo un caffè per riscaldarsi fuori ad un bar. Cristiano Ronald… -