Daydreamer anticipazioni 3 febbraio 2021, Leyla lascia Osman (Di domenica 31 gennaio 2021) Leyla si sentiva intrappolata nella relazione con Osman per questo nella puntata di Daydreamer di mercoledì 3 febbraio 2021 la giovane Aydin prende la decisione di chiudere con il macellaio. Nel corso della festa comunica ai suoi genitori, Nihat e Mevkibe, la sue decisione, seppur con timore. I due però nonostante siano dispiaciuti, sono dalla parte della figlia dicendole chiaramente di capire le sue motivazioni. Intanto contemporaneamente i genitori di Sanem riscuotono un enorme successo tra gli invitati, così come Muzzafer, che si distingue per il suo stile del tutto unico e particolare. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer anticipazioni: Can Yaman scompare e abbandona la seconda stagione Emergono delle notizie preoccupanti sul ruolo ...

