Covid, la seconda ondata fa quasi 50mila morti Nella prima i decessi erano stati 34mila. I dati dell'ultimo report dell'ISS sui deceduti (Di domenica 31 gennaio 2021) La seconda ondata, per ora, è costata all'Italia 50mila morti per Covid-19, volendo fare una proporzione: il 43% in più della prima. Il 31% dei decessi si è verificato in Lombardia. Solo l'1,1% dei deceduti aveva meno di 50 anni, l'età media 81. E due vittime su tre presentavano prima del contagio 3 o più patologie pregresse. Sono alcuni dei dati che emergono dal report Iss pubblicato oggi, dal titolo 'Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italià'. L'Istituto analizza le caratteristiche di 85.418 persone che hanno perso la battaglia contro il Covid, secondo le tre fasi che hanno caratterizzato la pandemia dall'inizio al 27

