Chi aggira le regole è assai più pop e omologato di chi le rispetta (Di domenica 31 gennaio 2021) È domenica. Vivo a Milano. Vivevo a Milano anche ieri, che ovviamente era sabato. Ci vivrò anche domani, lunedì, sempre che non muoia oggi. Ma è domenica, sono vivo e sono a Milano. È a Milano anche tutta la mia famiglia, viviamo insieme e viviamo insieme qui. Uno dirà, ok, vivi a Milano e ci vivi con la tua famiglia, quindi? Niente, il fatto è che, stando ai social, e i social in teoria tendono oggi più che mai a essere la finestra che abbiamo sul mondo, specie oggi che in qualche modo la socialità ci è stata in parte negata, si è ristretta, meno possibilità a causa delle misure di contenimento, col tempo anche un po’ meno voglia, la pigrizia della tana, la paura, mettetela voi come meglio credete, il fatto è che, stando ai social, oggi, domenica, siamo tra i pochi milanesi, avrei mai pensato un giorno di definirmi così?, rimasti a Milano. Zerocalcare, che a questo punto ... Leggi su optimagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) È domenica. Vivo a Milano. Vivevo a Milano anche ieri, che ovviamente era sabato. Ci vivrò anche domani, lunedì, sempre che non muoia oggi. Ma è domenica, sono vivo e sono a Milano. È a Milano anche tutta la mia famiglia, viviamo insieme e viviamo insieme qui. Uno dirà, ok, vivi a Milano e ci vivi con la tua famiglia, quindi? Niente, il fatto è che, stando ai social, e i social in teoria tendono oggi più che mai a essere la finestra che abbiamo sul mondo, specie oggi che in qualche modo la socialità ci è stata in parte negata, si è ristretta, meno possibilità a causa delle misure di contenimento, col tempo anche un po’ meno voglia, la pigrizia della tana, la paura, mettetela voi come meglio credete, il fatto è che, stando ai social, oggi, domenica, siamo tra i pochi milanesi, avrei mai pensato un giorno di definirmi così?, rimasti a Milano. Zerocalcare, che a questo punto ...

GiusyPoppi : @VitoMancuso Professore mi sa che chi si aggira ruota attorno allo scranno del governo ,assieme ad altri bramosi di… - Riccbergna : RT @susilivigni: @MMmarco0 L'individualista non si interessa agli altri, il negazionista non crede alla pandemia, il sovversivo aggira le r… - cgregorio52 : RT @susilivigni: @MMmarco0 L'individualista non si interessa agli altri, il negazionista non crede alla pandemia, il sovversivo aggira le r… - susilivigni : @MMmarco0 L'individualista non si interessa agli altri, il negazionista non crede alla pandemia, il sovversivo aggi… - Admaiorasemper9 : @Parpiglia Gia' che ci sono ringrazio per la risposta alla mia richiesta su Instagram non chiedevo che informazioni… -