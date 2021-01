Calciomercato – Dzeko-Sanchez: ancora non è finita. Spazio di manovra limitatissimo (Di domenica 31 gennaio 2021) ancora possibile lo scambio Dzeko-Sanchez Saranno ore calde in casa Inter e Roma in chiave mercato. Nonostante la brusca frenata nella giornata di venerdì c’è ancora una minima possibilità di portare a termine lo scambio Dzeko–Sanchez. “Una tregua è il finale più scontato per una vicenda che sta catalizzando l’attenzione del mondo romanista. Dove ad uscire sconfitti sarebbero tutti. La Roma che si è privata per almeno due settimane del centravanti. Ne esce male Dzeko che, cambiando agente, aveva comunque fatto pressioni per essere ceduto”. 230423886-710c2ca0-a441-4697-957c-685cd87afca81“Per non parlare di Fonseca, che dovrebbe riporre nel cassetto la sua intransigenza dovendo a breve a riaggregare il centravanti, senza avere ormai la certezza di restare il ... Leggi su intermagazine (Di domenica 31 gennaio 2021)possibile lo scambioSaranno ore calde in casa Inter e Roma in chiave mercato. Nonostante la brusca frenata nella giornata di venerdì c’èuna minima possibilità di portare a termine lo scambio. “Una tregua è il finale più scontato per una vicenda che sta catalizzando l’attenzione del mondo romanista. Dove ad uscire sconfitti sarebbero tutti. La Roma che si è privata per almeno due settimane del centravanti. Ne esce maleche, cambiando agente, aveva comunque fatto pressioni per essere ceduto”. 230423886-710c2ca0-a441-4697-957c-685cd87afca81“Per non parlare di Fonseca, che dovrebbe riporre nel cassetto la sua intransigenza dovendo a breve a riaggregare il centravanti, senza avere ormai la certezza di restare il ...

