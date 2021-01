Calcio | il Napoli riparte grazie a Elmas e Politano | Parma battuto 2-0

(Di domenica 31 gennaio 2021), 31 gen. - (Adnkronos) - Ilsi lascia alle spalle il ko di domenica scorsa a Verona e tra le mura amiche dello stadio 'Maradona' supera 2-0 ilrisalendo al quarto posto in classifica agganciando Roma e Lazio a quota 37. A decidere il match i gol dial 32' eall'82' che condannano gli emiliani al ko e li lasciano fermi al penultimo posto con 13 punti. Sin dalle prima battute è chiaro il copione del match con i padroni di casa a fare la partita e gli ospiti attenti in difesa e pronti a ripartire. Al 4' ci prova Insigne dalla distanza: pallone deviato ind'angolo. Cinque minuti dopo ancora il capitano azzurro con un destro a giro dal limite dell'area parato dall'ex Sepe. Questo tentativo dell'attaccante napoletano resterà l'unico tiro in porta ...

Il Napoli vince ma non convince. Gattuso porta a casa tre punti d'oro, allontana ulteriormente le ombre sulla panchina, scavalca in classifica l'Atalanta e resta aggrappato al treno della Champions. Ma ...Ospina 6 primo tempo senza particolari brividi. E' attento. Di Lorenzo 6 accompagna l'azione e non corre rischi Manolas 6 Gervinho lo salta una volta, per il resto è abbastanza attento ...