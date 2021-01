Ballabio | la montagna chiude per l' elevato rischio di valanghe in quota

Ultime Notizie dalla rete : Ballabio montagna

chiusa per rischio valanghe. Il sindaco di, Giovanni Bruno Bussola, ha firmato un'ordinanza con cui, di fatto, ha chiuso il Monte Due Mani, meta di frequenti escursioni, per il ...... 'Come si vede dalle foto che ci sono state inviate da un escursionista, lungo il sentiero in cresta in prossimità del bivacco, sul versante che guarda, c'è un grosso distacco del manto ...Montagna chiusa per rischio valanghe. Il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola, ha firmato un’ordinanza con cui, di fatto, ha chiuso il Monte Due Mani, meta di frequenti escursioni, per il peric ...BALLABIO - Segnalato un importante distacco del manto nevoso in prossimità del bivacco sulla cresta del Monte Due Mani, con rischio slavina nel lato che guarda verso Ballabio. L'annuncio arriva dal si ...