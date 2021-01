Anticipazioni Una Vita lunedì 1 febbraio 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) lunedì 1 febbraio 2021 – Felipe e Marcia sempre più uniti: Felipe e Marcia sono sempre più felici ogni volta che ritagliano un pò di tempo per loro. I due si vedono di nascosto dopo che la donna ha scoperto di essere ancoa sposata con il suo primo marito. Nello stesso tempo però Marcia teme di essere Vita e ha paura che qualcuno possa rivelare il loro segreto: sarebbe uno scandalo! L'articolo News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di domenica 31 gennaio 2021)– Felipe e Marcia sempre più uniti: Felipe e Marcia sono sempre più felici ogni volta che ritagliano un pò di tempo per loro. I due si vedono di nascosto dopo che la donna ha scoperto di essere ancoa sposata con il suo primo marito. Nello stesso tempo però Marcia teme di esseree ha paura che qualcuno possa rivelare il loro segreto: sarebbe uno scandalo! L'articolo News Programmi Tv.

slytherin_qveen : @odradafake @airplaneoversea ANCHE A ME! Ma poi sono stata molto delusa, cioè zero anticipazioni, zero preavviso, z… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 31 gennaio 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e Il segreto: anticipazioni oggi 31 gennaio - Eva46066343 : @kidrahfever_ una pagina che si occupa di anticipazioni dice che stanno tenendo d’occhio alcuni concorrenti per far… - AngelaVillani9 : RT @culture_more: @axelvassallo @RaiUno @serenarossi_com @giorgiopasotti @MdGOfficial @sellerioeditore @TAristarco Imperdibile puntata di q… -