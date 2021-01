Ancora in calo nuovi casi e vittime, ma è allarme sugli assembramenti (Di domenica 31 gennaio 2021) Come di consueto nel week end, si registra un lieve calo nei tamponi eseguiti e di conseguenza anche dei nuovi casi rilevati di coronavirus: 11.252 i nuovi contagi, su un totale di oltre 213mila test ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 gennaio 2021) Come di consueto nel week end, si registra un lievenei tamponi eseguiti e di conseguenza anche deirilevati di coronavirus: 11.252 icontagi, su un totale di oltre 213mila test ...

francescoseghez : Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che gli under 35 siano stati i più penalizzati dalla crisi in corso nel mondo… - RadioMilazzo : Milazzo. Ancora in calo gli attuali positivi, 34 i guariti - annalisa_pis : @iltrenoromalido Può darsi che il calo di passeggeri registrato ben prima della pandemia sia dovuto all'impossibili… - infoitinterno : Coronavirus - Ancora in calo i contagi in Sicilia, 716 i nuovi casi. 35 le vittime, 1.260 i guariti - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino del 31 gennaio: in Sicilia contagi ancora in calo (+716) ma ancora 35 morti -