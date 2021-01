Amadeus non molla: Spunta l’indizio che deciderà per Sanremo (Di domenica 31 gennaio 2021) Amadeus non si tira indietro e continua la sua battaglia per provare a far vivere Sanremo a tutti gli Italiani anche quest’anno Amadeus (Instagram)Come già capitato, Amadeus si lascia spesso andare a dichiarazioni non molto gradite dalla stampa. L’ultima volta che ha condotto il Festival di Sanremo ne è un esempio. In quella occasione la critica mosse pesanti accuse riguardo alla sua conferenza di presentazione dello show. Ospiti di quell’edizione furono nientemeno che Georgina, moglie della stella della Juventus Cristiano Ronaldo, e la compagna di Valentino Rossi. Il discorso del conduttore venne definito sessista e si accese una forte polemica intorno a lui. Fu costretto a rivedere le sue dichiarazioni, e a chiedere scusa al pubblico femminile insieme all’amico Fiorello, che in ... Leggi su kronic (Di domenica 31 gennaio 2021)non si tira indietro e continua la sua battaglia per provare a far viverea tutti gli Italiani anche quest’anno(Instagram)Come già capitato,si lascia spesso andare a dichiarazioni non molto gradite dalla stampa. L’ultima volta che ha condotto il Festival dine è un esempio. In quella occasione la critica mosse pesanti accuse riguardo alla sua conferenza di presentazione dello show. Ospiti di quell’edizione furono nientemeno che Georgina, moglie della stella della Juventus Cristiano Ronaldo, e la compagna di Valentino Rossi. Il discorso del conduttore venne definito sessista e si accese una forte polemica intorno a lui. Fu costretto a rivedere le sue dichiarazioni, e a chiedere scusa al pubblico femminile insieme all’amico Fiorello, che in ...

davidemaggio : Mi sa che il povero Amadeus ha un'altra gatta da pelare per #Sanremo2021 Anche se le alternative non sembrano esse… - rtl1025 : ?? #Amadeus non lascia. Il direttore artistico e conduttore del Festival di #Sanremo, dopo l'alt del ministro… - rtl1025 : ?? #Amadeus non intende fare dietrofront. Al termine dell'incontro in Viale Mazzini con il direttore di #Rai1 Stefan… - dontcxllmebaby : RT @amaricord: Amadeus in pieno mental breakdown con un Festival in bilico, prove imminenti, polemica sul pubblico di figuranti e come se n… - ehitate : RT @amaricord: Amadeus in pieno mental breakdown con un Festival in bilico, prove imminenti, polemica sul pubblico di figuranti e come se n… -