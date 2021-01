Aiello del Sabato | auto in fiamme nella notte | indagano i Carabinieri

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Av) – Sono in corso accertamenti per l’incendio cheserata di ieri ha interessato una Ford C-Max parcheggiata addel, Via Giordano Bruno. Sul posto sono intervenuti idella Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sono in corso accertamenti per l'incendio che nella serata di ieri ha interessato una Ford C - Max parcheggiata ad Aiello del Sabato, Via Giordano Bruno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. È mistero sul rogo che ha distrutto una vettura ad Aiello del Sabato, alle porte di Avellino.