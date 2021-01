“Vogliamo fare una statua a Gigi Riva ma una legge fascista ancora vigente ce lo impedisce” (Di sabato 30 gennaio 2021) Stiamo facendo un battaglia per Gigi Riva, e contro… Mussolini.Riva contro Mussolini? Beh, devi spiegarla. Tu sai, perché condividi il nostro progetto, che il sottoscritto, Pietro Porcella, coordina un comitato che ha l’obiettivo di erigere una statua in pietra, a Cagliari, in onore di Gigi Riva. Certo: una scultura particolare, un simbolo, una piccola impresa. Il primo scudetto del Sud, quello del Cagliari, nel segno di Davide contro Golia. Esatto: secondo lo statuto che ci siamo dati la statua dovrà ritrarre Gigi mentre è impegnato in una delle sue acrobazie. Io la chiamo “la stamborrata”. Ci piacerebbe che sorgesse a Sant’Elia. Perché? È un quartiere popolare a cui Gigi è molto legato, è una periferia che si sta riqualificando, è ... Leggi su tpi (Di sabato 30 gennaio 2021) Stiamo facendo un battaglia per, e contro… Mussolini.contro Mussolini? Beh, devi spiegarla. Tu sai, perché condividi il nostro progetto, che il sottoscritto, Pietro Porcella, coordina un comitato che ha l’obiettivo di erigere unain pietra, a Cagliari, in onore di. Certo: una scultura particolare, un simbolo, una piccola impresa. Il primo scudetto del Sud, quello del Cagliari, nel segno di Davide contro Golia. Esatto: secondo lo statuto che ci siamo dati ladovrà ritrarrementre è impegnato in una delle sue acrobazie. Io la chiamo “la stamborrata”. Ci piacerebbe che sorgesse a Sant’Elia. Perché? È un quartiere popolare a cuiè molto legato, è una periferia che si sta riqualificando, è ...

