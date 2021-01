Uno storico militante | nell’orizzonte acheo

(Di domenica 31 gennaio 2021) Un secolo fa, per Benedetto Croce, logreco Polibio era un «Aristotele dell’antica storiografia: un Aristotelee teorico insieme», e di lui si elogiava «la vigilanza critica, l’austerità scientifica, l’anelito verso l’ampia e severa storia». Quella pagina non felice, che si legge in Teoria e storia della storiografia, è ormai dimenticata: ma il posto di Polibio tra gli storiografi antichi è di rispetto, pur se meno vistoso di altri: l’edizione commentata delle Storie disponibile nella Bur, in otto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

borghi_claudio : @RichardMardukas @dennycrane60 Si, ma riflette anche uno storico (a mio parere) errore Salvinico di disinteressarsi… - amendolaenzo : Con l’Assessore regionale Bruno Discepolo in visita a Palazzo Penne, uno degli edifici più antichi e celebri di… - FabrizioSorre12 : @screaminghype E quindi? (Comunque è anche concomitante alla ripresa di uno schema che ormai era vecchio e logoro d… - GiuseppinaMicc3 : @Marco_dreams Uno dei pochi grandi personaggi di questo momento storico piuttosto squallido ... - Heisenberg_303 : RT @borghi_claudio: @RichardMardukas @dennycrane60 Si, ma riflette anche uno storico (a mio parere) errore Salvinico di disinteressarsi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno storico

Il Manifesto

In questo luogo è avvenutodei più grandi massacri che l'essere umano abbia mai conosciuto. Il ... Il centro, Stare Miasto, è Patrimonio Unesco. Se la Cracovia contemporanea è una città ...Tutte le mattine alle ore 12 la direttrice Francesca Cappelletti, in alternanza condell'arte o un restauratore del Museo, racconta brevemente il dipinto Danza campestre di Guido Reni, ...“La terribile pandemia che stiamo vivendo, oltre agli enormi costi in termini di vite umane e di difficoltà del sistema sanitario, si abbatterà come una scure su tante attività commerciali. A Rieti, p ...A favore delle legge si sono espressi 136 deputati, 78 i contrari e 4 gli astenuti. Ora il testo passerà al presidente della Repubblica, dichiarato cattolico praticante, che avrà 20 giorni per analizz ...