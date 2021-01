Treno per Orio, tutti i venerdì a Boccaleone l’assessore Angeloni ascolterà i cittadini (Di sabato 30 gennaio 2021) l’assessore alla Partecipazione e alle Reti di Quartiere Giacomo Angeloni aprirà uno sportello di ascolto e riceverà i cittadini di Boccaleone tutti i venerdì pomeriggio su appuntamento. L’obiettivo di questa iniziativa è informare e ascoltare i residenti sul progetto del Treno per Orio, del ministero dei trasporti, e spiegare le osservazioni presentate dal Comune. Il ricevimento dei cittadini si svolgerà presso la sala civica sopra la BIBLIOTECA BETTY AMBIVERI – BERGAMO Via Piacentini, 5 Per evitare assembramenti e rispettare le norme anti covid19 si dovrà fissare appuntamento contattando il numero 035.399514 o tramite e-mail ass.innovazionesemplificazione@comune.bg.it. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di sabato 30 gennaio 2021)alla Partecipazione e alle Reti di Quartiere Giacomoaprirà uno sportello di ascolto e riceverà idipomeriggio su appuntamento. L’obiettivo di questa iniziativa è informare e ascoltare i residenti sul progetto delper, del ministero dei trasporti, e spiegare le osservazioni presentate dal Comune. Il ricevimento deisi svolgerà presso la sala civica sopra la BIBLIOTECA BETTY AMBIVERI – BERGAMO Via Piacentini, 5 Per evitare assembramenti e rispettare le norme anti covid19 si dovrà fissare appuntamento contattando il numero 035.399514 o tramite e-mail ass.innovazionesemplificazione@comune.bg.it. L'articolo BergamoNews.

