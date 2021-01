Soccorsi due ciclisti sul Glemine (Di sabato 30 gennaio 2021) La stazione di Udine del Soccorso Alpino è intervenuta a partire dalle 15.30 a Gemona per soccorrere due ciclisti in difficoltà alle pendici del Monte Glemine, poco sopra l’abitato di Gemona.I due ciclisti, partiti da Udine con le biciclette elettriche, stavano rientrando lungo il Sentiero naturalistico Silans – L. di Ospedaletto che avrebbe dovuto condurli nuovamente in strada nei pressi della galleria di Gemona ma hanno imboccato una traccia sbagliata in discesa che li ha condotti in un punto pericoloso sopra i salti di roccia della falesia del Glemine. Questo punto è stato già in passato più volte teatro di Soccorsi con dinamiche simili. I due ciclisti friulani, del 1961 e del 1981, hanno chiamato i Soccorsi dopo aver abbandonato le biciclette nel tentativo di ... Leggi su udine20 (Di sabato 30 gennaio 2021) La stazione di Udine del Soccorso Alpino è intervenuta a partire dalle 15.30 a Gemona per soccorrere duein difficoltà alle pendici del Monte, poco sopra l’abitato di Gemona.I due, partiti da Udine con le biciclette elettriche, stavano rientrando lungo il Sentiero naturalistico Silans – L. di Ospedaletto che avrebbe dovuto condurli nuovamente in strada nei pressi della galleria di Gemona ma hanno imboccato una traccia sbagliata in discesa che li ha condotti in un punto pericoloso sopra i salti di roccia della falesia del. Questo punto è stato già in passato più volte teatro dicon dinamiche simili. I duefriulani, del 1961 e del 1981, hanno chiamato idopo aver abbandonato le biciclette nel tentativo di ...

