Serie A, Inter-Benevento: Conte lancia Eriksen, Inzaghi dà ancora fiducia a Lapadula. Le probabili formazioni e dove vedere il match in tv (Di sabato 30 gennaio 2021) Alle 20:45 Inter e Benevento chiuderanno il sabato di Serie A.I nerazzurri affrontano la compagine campana in un match che vale molto a livello di classifica. 41 punti all'attivo e secondo posto per la compagine Interista, che insegue il Milan in vetta alla classifica certa di un possibile passo falso dei rossoneri. La franchigia giallorossa, dal canto suo, si sta rendendo protagonista di una stagione oltre ogni più rosea aspettativa, e vuole continuare a sognare una posizione più di prestigio a fine campionato.Antonio Conte per questa sfida - in diretta esclusiva su Sky Sport - si affiderà a Eriksen, match winner del derby di Coppa Italia che dovrebbe avere una possibilità dal 1' nel ruolo di vertice basso di centrocampo. A fargli da spalla ... Leggi su mediagol (Di sabato 30 gennaio 2021) Alle 20:45chiuderanno il sabato diA.I nerazzurri affrontano la compagine campana in unche vale molto a livello di classifica. 41 punti all'attivo e secondo posto per la compagineista, che insegue il Milan in vetta alla classifica certa di un possibile passo falso dei rossoneri. La franchigia giallorossa, dal canto suo, si sta rendendo protagonista di una stagione oltre ogni più rosea aspettativa, e vuole continuare a sognare una posizione più di prestigio a fine campionato.Antonioper questa sfida - in diretta esclusiva su Sky Sport - si affiderà awinner del derby di Coppa Italia che dovrebbe avere una possibilità dal 1' nel ruolo di vertice basso di centrocampo. A fargli da spalla ...

