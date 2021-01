Sanremo 2021 | Amadeus ci ripensa | pronto ad andare avanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 gennaio 2021) Le voci si ricorrevano da qualche giorno.e Fiorello pronti a lasciare se non sarà possibile avere un pubblico di figuranti in sala al prossimo Festival di. Ma ecco la notizia:non lascia. Il direttore artistico e conduttore del Festival, dopo lo stop del ministro Franceschini alla presenza di qualsiasi tipo di pubblico che lo avrebbe spinto a fare il “famoso” passo indietro, ha maturato in queste ore la decisione di. Così stando a quanto riportato dall’Ansa. Non cambia idea, questo è certo. La sua convinzione è che l’Ariston debba essere trattato come uno studio televisivo e che quindi valgano le regole, come specificato anche nelle FAQ sul sito di Palazzo Chigi, in vigore per altre trasmissioni. Nonostante questo,attende le decisioni del ...