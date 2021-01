Rey Mysterio risponde a Milinkovic-Savic | “Grazie! Ti farò avere una maschera in cambio di…”

(Di sabato 30 gennaio 2021) “Rey, amico mio! Volevo augurarti buona fortuna per la Royal Rumble di domenica”. Così Sergejha lanciato un messaggio a uno dei suoi idoli della WWE, Rey, impegnato nel Royal Rumble Match nella notte italiana fra domenica 31 e lunedì 1° febbraio.caption id="attachment 110841" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionIl centrocampista serbo della Lazio e il maestro della 619 si erano già lanciati dei messaggi sui social in passato. "Anche io ho una partita importante e sono pronto a scatenarmi come farai tu sul ring", diceal pluridecorato WWE Champion. Sergej fa una promessa a Rey. “Un’altra cosa.. voglio la tuacosì potrò festeggiare il mio prossimo gol!”caption id="attachment 110843" align="alignnone" width="1024" ...

Zona_Wrestling : #WWE VIDEO: Rey Mysterio promette una maschera personalizzata a Milinkovic-Savic - - AquilottoEddy : Forza #ReyMisterio Forza #MilinkovicSavic ???? - sportface2016 : #Lazio, #ReyMysterio a #Milinkovic: 'Per quanto riguarda la mia maschera, ne ho una personalizzata per te. Mandami… - ForzaLazio__ : È arrivata con una storia #Instagram, la risposta dell’atleta #WWE Rey #Mysterio al nostro sergente???? Grazie mille… - StefanoMimmo84 : RT @pasqualinipatri: SOCIAL | Rey Mysterio risponde al Sergente: “Avrai una maschera personalizzata” – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Rey Mysterio

Milinkovic - Savic esi scambiano i regali: il calciatore chiede la maschera al wrestler WWE, in cambio gli invierà una maglia della Lazio ", amico mio! Volevo augurarti buona fortuna per la ...Calcio e wrestling si incontrano, anche se solo virtualmente, grazie a Sergej Milinkovic - Savic e…. Simpatico siparietto social tra il noto calciatore della Lazio e l'atleta della WWE in occasione dei rispettivi eventi sportivi del weekend. Da una parte il centrocampista biancoceleste ...Milinkovic-Savic e Rey Mysterio si scambiano i regali: il calciatore chiede la maschera al wrestler WWE, in cambio gli invierà una maglia della Lazio ...30 Gennaio 2021 Card aggiornata della Royal Rumble. Evento della WWE, che si terrà tra la notte di domenica 31 gennaio e lunedì 1 febbraio dalle ore 01:00 ...