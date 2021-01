Renzi a Fico: "Documento scritto e governo politico ma non a tutti i costi" (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Camera, Roberto Fico ha avviato le consultazioni a Montecitorio all'indomani dell'incarico esplorativo ricevuto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Protagonista degli incontri, il leader di Italia viva Matteo Renzi, che al termine del colloquio ha detto di preferire "un governo politico a uno istituzionale". Ma ha subito aggiunto: "Serve un Documento scritto, dobbiamo sederci intorno a un tavolo e discutere di contenuti, in modo da togliere alibi a tutti". Renzi ha tenuto a precisare di non aver fatto a Fico il nome di Conte: "I nomi vengono dopo, ora parliamo di contenuti". E ha assicurato: "Siamo pronti a lavorare con disciplina, onore e lealtà". Pieno sostegno a Conte è giunto invece sia da M5s che dal Pd, ... Leggi su agi (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Camera, Robertoha avviato le consultazioni a Montecitorio all'indomani dell'incarico esplorativo ricevuto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Protagonista degli incontri, il leader di Italia viva Matteo, che al termine del colloquio ha detto di preferire "una uno istituzionale". Ma ha subito aggiunto: "Serve un, dobbiamo sederci intorno a un tavolo e discutere di contenuti, in modo da togliere alibi a".ha tenuto a precisare di non aver fatto ail nome di Conte: "I nomi vengono dopo, ora parliamo di contenuti". E ha assicurato: "Siamo pronti a lavorare con disciplina, onore e lealtà". Pieno sostegno a Conte è giunto invece sia da M5s che dal Pd, ...

