Ora è anche ufficiale: Edera dal Torino alla Reggina (Di sabato 30 gennaio 2021) anche questa va in porto. Come vi avevamo raccontato ieri in esclusiva, la trattativa per portare Simone Edera alla Reggina si era conclusa, e infatti lo stesso club amaranto ha confermato il tutto, attraverso un comunicato sul proprio sito: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del cartellino di Simone Edera. Il calciatore si trasferisce in amaranto sino al 30 giugno 2021. Indosserà la maglia numero 20. Nato il 9 gennaio 1997 a Torino, Simone fa tutta la trafila nelle giovanili della squadra granata. L’esordio in Serie A risale al 20 aprile 2016 allo Stadio Olimpico di Torino, in occasione del match tra i padroni di casa e la ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021)questa va in porto. Come vi avevamo raccontato ieri in esclusiva, la trattativa per portare Simonesi era conclusa, e infatti lo stesso club amaranto ha confermato il tutto, attraverso un comunicato sul proprio sito: “Il Presidente Luca Gallo e lacomunicano di aver raggiunto un accordo con ilFootball Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del cartellino di Simone. Il calciatore si trasferisce in amaranto sino al 30 giugno 2021. Indosserà la maglia numero 20. Nato il 9 gennaio 1997 a, Simone fa tutta la trafila nelle giovanili della squadra granata. L’esordio in Serie A risale al 20 aprile 2016 allo Stadio Olimpico di, in occasione del match tra i padroni di casa e la ...

