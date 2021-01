Nek si taglia con una sega e guida all’ospedale con una sola mano | il drammatico racconto a Verissimo

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 30 gennaio 2021) Filippo Neviani in arte Nek ha raccontato a Silvia Toffanin nel programmail terribile incidente di cui è rimasto vittima nella sua casa a Sassuolo nel novembre scorso. Per la prima volta il cantante esce allo scoperto, Filippo ci dice di essersi ferito con una motocircolare per distrazione ed anche che la maggior parte delle sue dite sono rimaste ferite come possiamo vedere dalle sue parole: “Mi sonoto lacon unacircolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà, dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la”. Incredibile ma vero, Nek racconta anche di averto con una...