MotoGP | Dovizioso | Alla Honda? Perché no Ma serve un progetto di un certo tipo

SkySportMotoGP : ?? Dovizioso sul futuro: 'Honda? Io sono aperto, ma dipende dal progetto' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - dinoadduci : Dovizioso: 'Fare il collaudatore non mi basta. Honda? Se c'è un progetto...' - RaiSport : ??? #Dovizioso: 'Io alla #Honda? Aperto a ogni soluzione, dipende dal progetto' 'Ci deve essere la voglia di provare… - SportinRomagna : MotoGP, Dovizioso: 'Io alla Honda? Aperto, ma dipende da progetto' #sportinromagna #MotoGP #AndreaDovizioso - sportface2016 : #MotoGP, le parole di Andrea #Dovizioso -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Dovizioso

Per la prima volta dal 2008, Andreanon sarà ai nastri di partenza del mondiale di, che scatterà il 28 marzo dal Qatar. Dopo l'ultima stagione alla Ducati , con la quale ha corso dal 2013 al 2020, il pilota forlivese ...Andrealo dice chiaramente, dopo aver annunciato il suo addio alla Ducati nel giorno di Ferragosto e non aver trovato posto nella griglia 2021 della: "Non sono pronto per fare ...Il forlivese ex Ducati non sarà al via del mondiale di MotoGp per la prima volta dal 2008: "Mi sento un pilota di motocross" ...La stagione 2020 del Motomondiale si è conclusa con il divorzio tra Dovizioso e la Ducati: il pilota forlivese non ha rinnovato il contratto con la casa di Borgo Panigale, dopo una collaborazione iniz ...