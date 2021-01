Milan, Leao: “Vittoria meritata. Scudetto? Pensiamo una partita per volta” (Di sabato 30 gennaio 2021) L'attaccante del Milan Rafael Leao ha analizzato ai microfoni di Sky la Vittoria contro il Bologna: "La Vittoria è meritata e siamo contenti. Rigori? Abbiamo tanti calciatori di qualità che sono in grado di fare gol. Scudetto? Siamo il Milan e giochiamo sempre per vincere, dobbiamo pensare partita dopo partita e magari vinciamo il campionato. La musica? Per me è un hobby, il calcio è la prima cosa ma quando ho tempo mi libero mi piace dedicarmi alle canzoni".caption id="attachment 1087041" align="alignnone" width="3000" Leao, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) L'attaccante delRafaelha analizzato ai microfoni di Sky lacontro il Bologna: "Lae siamo contenti. Rigori? Abbiamo tanti calciatori di qualità che sono in grado di fare gol.? Siamo ile giochiamo sempre per vincere, dobbiamo pensaredopoe magari vinciamo il campionato. La musica? Per me è un hobby, il calcio è la prima cosa ma quando ho tempo mi libero mi piace dedicarmi alle canzoni".caption id="attachment 1087041" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

ManuBaio : #Milan, la formazione provata per la sfida contro il @BfcOfficialPage Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Theo K… - AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - InfernoMilan : RT @86_longo: ? Vittoria meritata del #Milan su un buon #Bologna (serve un attaccante). Monumentale #Kessie, ancora una volta super #Calabr… - AleCat_91 : BOLOGNA - MILAN 1-2: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - Luky_52 : @acmilan @TheoHernandez @Ibra_official Ridicolo rigore per il Milan..... Leao si butta per anticipare il portiere,… -