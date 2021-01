Meteo estremo di Primavera, ormai non manca molto (Di sabato 30 gennaio 2021) Meteo Marzo, un eccesso di fenomeni estremi. Marzo? O magari già Febbraio? Alle nostre latitudini, è risaputo, la stagione primaverile arriva prima che nel resto d’Europa. Talvolta può talmente anticipare i tempi da farci apprezzare tepori insoliti nel mese di febbraio o perché no, addirittura gennaio. Chiaramente dipende dalle varie configurazioni Meteo climatiche, dalle dinamiche atmosferiche che si attuano settimana dopo settimana, fatto sta che qualora dovesse affacciarsi prima del previsto non ci sarebbe nulla di strano. Così come non ci sarebbe nulla di strano se la prossima dovesse essere una Primavera “estrema”. Già, quest’anno potrebbero riaffacciarsi situazioni potenzialmente estreme, fatte di potentissimi sbalzi termici e di tutte le conseguenze del caso. Considerando alcuni elementi a contorno, ad esempio La Nina (della ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 30 gennaio 2021)Marzo, un eccesso di fenomeni estremi. Marzo? O magari già Febbraio? Alle nostre latitudini, è risaputo, la stagione primaverile arriva prima che nel resto d’Europa. Talvolta può talmente anticipare i tempi da farci apprezzare tepori insoliti nel mese di febbraio o perché no, addirittura gennaio. Chiaramente dipende dalle varie configurazioniclimatiche, dalle dinamiche atmosferiche che si attuano settimana dopo settimana, fatto sta che qualora dovesse affacciarsi prima del previsto non ci sarebbe nulla di strano. Così come non ci sarebbe nulla di strano se la prossima dovesse essere una“estrema”. Già, quest’anno potrebbero riaffacciarsi situazioni potenzialmente estreme, fatte di potentissimi sbalzi termici e di tutte le conseguenze del caso. Considerando alcuni elementi a contorno, ad esempio La Nina (della ...

InMeteo : Previsioni meteo, febbraio estremo: ondata di caldo la prossima settimana e poi gelo? - TuttoQuaNews : RT @3BMeteo: Brutta notizia #meteo: in California da un estremo all'altro - 3BMeteo : Brutta notizia #meteo: in California da un estremo all'altro - CorriereQ : Venezia, un’area ad altissimo rischio meteo estremo, i Tornado. Le vittime. I danni - artskynature : Contro il Climate Change si cerca di fare quello che si può, ma la natura spesso ci avvisa per darci un segnale a m… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo estremo Meteo estremo di Primavera, ormai non manca molto

Occhio quindi, perché fin da marzo potremmo assistere a scenari insoliti o comunque a quelle condizioni meteo climatiche estreme che ultimamente hanno portato un po' tutti a parlare dell'...

Meteo Liguria - Ancora instabilità nei prossimi giorni

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Sabato 30 gennaio ...aumento della nuvolosità e prime piogge sul settore centro - orientale della costa e sull'estremo ...

Meteo estremo di Primavera, ormai non manca molto Meteo Giornale Meteo estremo di Primavera, ormai non manca molto

Marzo? O magari già Febbraio? Alle nostre latitudini, è risaputo, la stagione primaverile arriva prima che nel resto d’Europa. Talvolta può talmente anticipare i tempi da farci apprezzare tepori insol ...

METEO ROMA – Splende il sole in città, ma dalla sera torna il MALTEMPO con TEMPORALI e forti PIOGGE; ecco le previsioni

Meteo Roma – La giornata odierna è iniziata con condizioni meteo decisamente stabili sulla capitale. Il sole splende infatti su tutto il Lazio e la città di Roma, salvo il transito di innocue quanto s ...

Occhio quindi, perché fin da marzo potremmo assistere a scenari insoliti o comunque a quelle condizioniclimatiche estreme che ultimamente hanno portato un po' tutti a parlare dell'...Queste, nel dettaglio, le previsionidi Limet Liguria per le prossime ore: Sabato 30 gennaio ...aumento della nuvolosità e prime piogge sul settore centro - orientale della costa e sull'...Marzo? O magari già Febbraio? Alle nostre latitudini, è risaputo, la stagione primaverile arriva prima che nel resto d’Europa. Talvolta può talmente anticipare i tempi da farci apprezzare tepori insol ...Meteo Roma – La giornata odierna è iniziata con condizioni meteo decisamente stabili sulla capitale. Il sole splende infatti su tutto il Lazio e la città di Roma, salvo il transito di innocue quanto s ...