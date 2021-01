Meloni finisce in frigorifero Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di sabato 30 gennaio 2021) Per chi ha i capelli grigi o li ha proprio persi, è agevole ricordare lo scenario politico dell’inizio degli anni ‘70: gli opposti estremismi, l’arco costituzionale, ildella destra. Già perché a quell’epoca la destra era il Msi di Arturo Michelini prima e Giorgio Almirante poi, quella che a dicembre del 1971 aveva fatto eleggere con i suoi voti determinanti Giovanni Leone capo dello Stato e cinque mesi dopo, alle elezioni politiche del maggio 1972, aveva praticamente raddoppiato la sua rappresentanza parlamentare arrivando in taluni casi a sfiorare il 9 per cento. Erano gli anni segnati dal movimento del ‘68 e dagli esordi del terrorismo che considerava l’assassinio degli avversari una modalità politica: tragica e criminale aberrazione che spaventava la “maggioranza silenziosa” e non solo. Tuttavia quei successi, quelle avanzate elettorali non producevano ...