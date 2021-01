LIVE – Vis Pesaro-Modena 1-0, Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA) (Di sabato 30 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Vis Pesaro-Modena, match valido per la ventunesima giornata del girone A di Serie C 2020/2021. Padroni di casa che vogliono invertire il senso di marcia dopo aver collezionato 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, mentre il Modena ha tutte le intenzioni di tenere il passo del Sudtirol capolista che dista solo una lunghezza. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 30 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Pesaro – Ndiaye, Brignani, Ferrani, Gennari, Nava, D’Eramo, Gelonese, Di Paola, Giraudo, Marchi, Gucci. Modena – Gagno, Mattioli, Zaro, Pergreffi, Varutti, Castiglia, Davì, Gerli, Tulissi, Spagnoli, ... Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) Ladi Vis, match valido per la ventunesima giornata delA di. Padroni di casa che vogliono invertire il senso di marcia dopo aver collezionato 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, mentre ilha tutte le intenzioni di tenere il passo del Sudtirol capolista che dista solo una lunghezza. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 30 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.– Ndiaye, Brignani, Ferrani, Gennari, Nava, D’Eramo, Gelonese, Di Paola, Giraudo, Marchi, Gucci.– Gagno, Mattioli, Zaro, Pergreffi, Varutti, Castiglia, Davì, Gerli, Tulissi, Spagnoli, ...

