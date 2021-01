LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne in DIRETTA: Lucinda Brand oro davanti a Worst. Undicesima Lechner (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Hanno appena tagliato il traguardo Rebecca Gariboldi e Silvia Persico, rispettivamente diciottesima e ventiduesima. Considerando che entrambe erano al primo mondiale, per le nostre giovani è una discreta prestazione. 16.05 Ottava Sanne Cant, mentre la prima italiana è Eva Lechner, Undicesima. Quattordicesima Alice Maria Arzuffi. 16.04 Seconda a 8 secondi una grande Annemarie Worst, bronzo per Betsema a 17 secondi. Quarta una grande Honsinger a 52 secondi. Alvarado è sesta. L’ormai ex campionessa del mondo è crollata nel finale. 16.03 Lucinda Brand CAMPIONESSA DEL MONDO AD OSTENDA! Dopo la Coppa del Mondo arriva anche il titolo mondiale in una stagione favolosa. 16.02 Ormai sembra non ci sia più nulla da fare. ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.08 Hanno appena tagliato il traguardo Rebecca Gariboldi e Silvia Persico, rispettivamente diciottesima e ventiduesima. Considerando che entrambe erano al primo mondiale, per le nostre giovani è una discreta prestazione. 16.05 Ottava Sanne Cant, mentre la prima italiana è Eva. Quattordicesima Alice Maria Arzuffi. 16.04 Seconda a 8 secondi una grande Annemarie, bronzo per Betsema a 17 secondi. Quarta una grande Honsinger a 52 secondi. Alvarado è sesta. L’ormai ex campionessa del mondo è crollata nel finale. 16.03CAMPIONESSA DEL MONDO AD OSTENDA! Dopo la Coppa del Mondo arriva anche il titolo mondiale in una stagione favolosa. 16.02 Ormai sembra non ci sia più nulla da fare. ...

