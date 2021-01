Inter, Marotta: “Lukaku non è aggressivo. Dzeko-Sanchez? Troppo audaci gli agenti” (Di sabato 30 gennaio 2021) Quella che va concludendosi è stata sicuramente una settimana impegnativa per l'Inter. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria in semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Una vittoria arrivata al termine di un match divertente, macchiato solamente dalla rissa tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. L'amministratore delegato Beppe Marotta esprime ai microfoni di DAZN il suo punto di vista: "Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Posso dire che Lukaku non è una persona aggressiva, ma dico anche che lo spot che abbiamo visto non sia stato bello. Lo sport deve essere portatore di sani principi, queste cose devono essere debellate".caption id="attachment 759853" align="alignnone" width="1650" Marotta Inter (getty images)/captionSCAMBIO SALTATOPoi Marotta analizza ... Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Quella che va concludendosi è stata sicuramente una settimana impegnativa per l'. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria in semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Una vittoria arrivata al termine di un match divertente, macchiato solamente dalla rissa tra Romelue Zlatan Ibrahimovic. L'amministratore delegato Beppeesprime ai microfoni di DAZN il suo punto di vista: "Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Posso dire chenon è una persona aggressiva, ma dico anche che lo spot che abbiamo visto non sia stato bello. Lo sport deve essere portatore di sani principi, queste cose devono essere debellate".caption id="attachment 759853" align="alignnone" width="1650"(getty images)/captionSCAMBIO SALTATOPoianalizza ...

