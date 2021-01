Il libro di Palamara infiamma l’Anm. Per l’Associazione delle toghe è tempo di indignarsi per le frasi con cui l’ex pm delegittima i colleghi (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo la pubblicazione del libro di Luca Palamara (Il sistema, edito da Rizzoli) contenente pesanti accuse al mondo della magistratura, l’Associazione nazionale magistrati rompe il silenzio e parte all’attacco dell’ex pm. “Questo non è il tempo dei silenzi, che possano apparire ammissioni di colpe e riconoscimento di collusioni e compromissioni con il cosiddetto Sistema. È il tempo della reazione indignata contro chi, per comprensibile convenienza, non si immerge nella faticosa opera di distinguere i fatti e i comportamenti dei singoli ma cuce con suggestione narrativa tanti diversi episodi per tratteggiare con le fosche tinte del complotto l’esistenza di un sistema in cui la Magistratura si muoverebbe come un corpo unitario, animato da convenienze faziose e interessi, appunto, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo la pubblicazione deldi Luca(Il sistema, edito da Rizzoli) contenente pesanti accuse al mondo della magistratura,nazionale magistrati rompe il silenzio e parte all’attacco delpm. “Questo non è ildei silenzi, che possano apparire ammissioni di colpe e riconoscimento di collusioni e compromissioni con il cosiddetto Sistema. È ildella reazione indignata contro chi, per comprensibile convenienza, non si immerge nella faticosa opera di distinguere i fatti e i comportamenti dei singoli ma cuce con suggestione narrativa tanti diversi episodi per tratteggiare con le fosche tinte del complotto l’esistenza di un sistema in cui la Magistratura si muoverebbe come un corpo unitario, animato da convenienze faziose e interessi, appunto, ...

