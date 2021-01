I sei studenti siciliani vaccinati per dare l’esempio: «Se avessimo saputo della carenza di dosi, non l’avremmo fatto» (Di sabato 30 gennaio 2021) Sei studenti, giovani, sani, senza patologie né mai venuti a contatto con malati Covid, sono stati vaccinati tre giorni dopo il V-Day. Era il 30 dicembre quando Maurizio Anicito, Alessio Losi, Francesco Di Paola, Alessandro Guastella, Federico Mertoli e Giuseppe Sotera sono stati sottoposti alla prima dose del vaccino Pfizer. Si tratta di consiglieri d’amministrazione e di senatori accademici dell’Università di Catania che, al pari di medici e infermieri in prima linea nella lotta al virus, hanno ricevuto la vaccinazione. Sia la prima che la seconda dose. Nessuna colpa da parte degli studenti che, infatti, come emerge, sono stati scelti direttamente dall’Ateneo su richiesta della Regione Siciliana. Nessuno ha pensato, però, che vaccinarli per primi non era di certo prioritario visto che le persone più fragili (e più a ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) Sei, giovani, sani, senza patologie né mai venuti a contatto con malati Covid, sono statitre giorni dopo il V-Day. Era il 30 dicembre quando Maurizio Anicito, Alessio Losi, Francesco Di Paola, Alessandro Guastella, Federico Mertoli e Giuseppe Sotera sono stati sottoposti alla prima dose del vaccino Pfizer. Si tratta di consiglieri d’amministrazione e di senatori accademici dell’Università di Catania che, al pari di medici e infermieri in prima linea nella lotta al virus, hanno ricevuto la vaccinazione. Sia la prima che la seconda dose. Nessuna colpa da parte degliche, infatti, come emerge, sono stati scelti direttamente dall’Ateneo su richiestaRegione Siciliana. Nessuno ha pensato, però, che vaccinarli per primi non era di certo prioritario visto che le persone più fragili (e più a ...

otna109 : Zelletta sembra quegli studenti universitari che non studiano niente ma prendono sempre 30. KROKK bacia a terra che… - prociachristia1 : @fujifuji0001 Salve maestro! Sono un lettore italiano cge si è innamorato di GTO. Sei fenomenale, le scrivo per ave… - cordeliawhogws : @victoriahogws_ Anche io! Ah, dunque sei una studentessa! Ho smesso di chiedere alle persone direttamente se sono s… - marcogreggi : Sei libera, sii grande. Divulgazione per studenti in vista della Conferenza sull'Europa con il supporto della Commi… - msjaymiecosplay : RT @MonstaXItaly: [TWITTER] 210127 | foto di @_idolwonderland con i #MONSTAX 'Gli studenti Monsta X sono arrivati a Idol Wonderland? Cosa… -